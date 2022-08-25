В Пушкиногорском районе готовят муниципальный полигон ТБО

23:19, 25 августа 2022, ПАИ

Администрация Пушкиногорского района готовит к открытию муниципальный полигон ТБО. Об этом сообщила районная пресс-служба. Последние несколько месяцев объект, у которого есть лицензия, не работал по ряду причин: не было весов, необходимо было изыскать средства, приобрести, установить, наладить, зарегистрировать прибор. Сейчас все в порядке, весы работают. Бульдозер готовит площадку для приема мусора.



В первой декаде сентября (более точную дату администрация сообщит в своих соцсетях и на сайте) полигон начнет принимать у населения крупногабаритный и бытовой мусор. Во избежание несанкционированных свалок по периметру полигона руководство приняло решение установить видеонаблюдение. На полигоне будет работать сотрудник муниципального предприятия.

