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В Пушкиногорском районе готовят муниципальный полигон ТБО

Администрация Пушкиногорского района готовит к открытию муниципальный полигон ТБО.  Об этом сообщила районная пресс-служба. Последние несколько месяцев объект, у которого есть лицензия, не работал по ряду причин: не было весов, необходимо было изыскать средства, приобрести, установить, наладить, зарегистрировать прибор. Сейчас все в порядке, весы работают. Бульдозер готовит площадку для приема мусора.

В первой декаде сентября (более точную дату администрация сообщит в своих соцсетях и на сайте) полигон начнет принимать у населения крупногабаритный и бытовой мусор. Во избежание несанкционированных свалок по периметру полигона руководство приняло решение установить видеонаблюдение. На полигоне будет работать сотрудник муниципального предприятия.
 

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