Соревнования по мотоджимхане пройдут в Пскове

23:47, 25 августа 2022, ПАИ

В Пскове пройдут соревнования по мотоджимхане. Это будет I этап кубка Северо-Запада, сообщает паблик «Мнение города Пскова».

Этап, стоявший на весну, был отменен из-за погодных условий. И вот появилась возможность его провести осенью. Неплохая возможность закрыть соревновательный сезон в регионе, отметили организаторы.

Дата мероприятия: 10 сентября 2022.

Место проведения: парковка ОЭЗ Моглино.

Предварительная регистрация и регламент соревнований доступны на сайте. Ориентировочный тайминг мероприятия:

10:30 – 12:00 – Техническая инспекция, регистрация.

12:00 – 12:15 – Вводный брифинг. Публикация окончательного списка участников соревнований.

12:15 – 13:30 – Пешее изучение трассы соревнований.

13:30 – 17:00 – Заезды участников.

18:00 – Подведение итогов соревнования.

18:15 – Церемония награждения.

Классы награждений: «Новички» (класс D4-N), «Любители» (класс D2-D3), «Спортсмены» (класс C3-D1), «ПРО» (C2 и выше).

Отдельные номинации: Круизеры (если более 5 участников), Девушки (если более 5 участников)