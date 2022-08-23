Соревнования по мотоджимхане пройдут в Пскове
В Пскове пройдут соревнования по мотоджимхане. Это будет I этап кубка Северо-Запада, сообщает паблик «Мнение города Пскова».
Этап, стоявший на весну, был отменен из-за погодных условий. И вот появилась возможность его провести осенью. Неплохая возможность закрыть соревновательный сезон в регионе, отметили организаторы.
Дата мероприятия: 10 сентября 2022.
Место проведения: парковка ОЭЗ Моглино.
Предварительная регистрация и регламент соревнований доступны на сайте. Ориентировочный тайминг мероприятия:
10:30 – 12:00 – Техническая инспекция, регистрация.
12:00 – 12:15 – Вводный брифинг. Публикация окончательного списка участников соревнований.
12:15 – 13:30 – Пешее изучение трассы соревнований.
13:30 – 17:00 – Заезды участников.
18:00 – Подведение итогов соревнования.
18:15 – Церемония награждения.
Классы награждений: «Новички» (класс D4-N), «Любители» (класс D2-D3), «Спортсмены» (класс C3-D1), «ПРО» (C2 и выше).
Отдельные номинации: Круизеры (если более 5 участников), Девушки (если более 5 участников)
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