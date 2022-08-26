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Общество

26 августа отмечается День благодарности собаке

26 августа отмечается День благодарности собаке или День признательности собаке, сообщает calend.ru.

Эта дата появилась в 2004 году в США как Национальный день собаки, благодаря инициативе эксперта по образу жизни домашних животных Колин Пейдж. Постепенно праздник начали отмечать и за пределами Соединённых Штатов, и он обрёл международный характер, хотя и не имеет официальных статусов.

Отмечают его все собаководы, а также любители домашних животных, отдающие предпочтение именно собакам. Эти четвероногие друзья стали спутниками человека очень давно. Именно собака оказалась первым одомашненным животным, став верным, преданным помощником человека на охоте, выслеживая и загоняя дичь, в повседневной жизни – охраняя стада животных и жилище.

За время совместного сосуществования человек сумел не просто одомашнить это животное, но и вывести огромное число пород собак, каждая из которых с успехом выполняла те или иные функции, продолжая оказывать своему хозяину важную, а порой и жизненно необходимую помощь.

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