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Общество

Россиян предупредили, что надо сделать за месяц до выхода на пенсию

Заведующая кафедрой бухгалтерского учета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская рассказала, что при желании можно увеличить размер пенсии, подав заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) за месяц до дня выхода. Ее слова приводит агентство «Прайм».

В случае, когда человек хочет отказаться от автоматического расчета пенсии, вместе с заявлением он должен предоставить паспорт, трудовую книжку, а также другие документы, например, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи, в территориальный орган ПФР не раньше, чем за месяц. Заявление можно подать как лично, так и в электронной форме, уточнила Петровская. Его рассмотрят в течение пяти рабочих дней, а уведомление об окончательном решении пенсионер получит через три дня.

При согласии на автоматическое назначение пенсии лично обращаться необязательно. «Как правило, работодатели, у которых есть соглашение с Пенсионным фондом, заблаговременно предоставляют сведения и копии документов сотрудников, которые планируют выход на пенсию, что позволяет ПФР заранее начать проверку пенсионных прав», — пояснила эксперт.

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