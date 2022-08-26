Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Киеве задержали дилера, снабжавшего кокаином депутатов «Слуги народа»

В Киеве задержали наркодилера, который снабжал кокаином депутатов президентской партии «Слуга народа». Об этом сообщает «Страна.UA».

По данным столичной прокуратуры, 48-летний мужчина был пойман в момент передачи запрещенного вещества покупателю. При нем обнаружили более 20 пакетов с расфасованным порошком, электронные весы, большую сумму наличных денег и патроны. Уточняется, что дилер неоднократно попадал в поле зрения полиции.

Источники издания уточнили, что задержанным оказался Юрий Чернецкий. Еще в декабре прошлого года выяснилось, что он может являться звеном цепочки поставщиков наркотиков для высокопоставленных политиков.

В июне первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров рассказал, что Украина проводит целенаправленную политику по насыщению российского рынка наркотическими средствами. Он отметил, что украинские власти засылают в Россию специально обученных эмиссаров, которые занимаются производством запрещенных веществ и распространяют их в разных регионах. В конце 2021 года этот процесс активизировался. Тогда силовики провели ряд успешных операций в приграничных областях, в ходе которых были задержаны люди, перевозившие наркотики из одной страны в другую.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 августа 2022

Музей истории оккупации откроют в Пскове
26 августа 2022

Более 604 млн человек в мире заразилось коронавирусом
26 августа 2022

Псковская область находится на 9-м месте в СЗФО по самым ходовым зарплатам от 50 тысяч рублей
26 августа 2022

О поцелуях, прощении и звонках в полицию – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
25 августа 2022

Купола церкви Варвары украсят 116 звёзд
25 августа 2022

В Пскове отступит жара
25 августа 2022

Жара до +30 градусов прогнозируется в Псковской области 26 августа
25 августа 2022

Жаркая погода вернётся в Псковскую область

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...