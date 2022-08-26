Водитель автомобиля вылетел в кювет в Псковском районе

08:54, 26 августа 2022, ПАИ

В Псковском районе на 16-м км трассы Псков – Рига водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.