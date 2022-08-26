Водитель автомобиля вылетел в кювет в Псковском районе
В Псковском районе на 16-м км трассы Псков – Рига водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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