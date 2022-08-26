Музей истории оккупации откроют в Пскове

09:40, 26 августа 2022, ПАИ

В Пскове вскоре появится музей истории оккупации Псковской области. Он создается силами сотрудников Государственного архива Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Идею об организации музея в мае 2021 года озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Мы с коллегами обсудили, что было бы абсолютно справедливо на документально подтвержденных фактах рассказывать о том, что происходило здесь в годы Великой Отечественной войны», - сказал тогда глава региона.

Мы готовим для вас несколько постов, которые помогут познакомиться с данным интерактивным проектом, узнать некоторые детали о формировании экспозиции.

Находиться музей будет в здании на улице Ленина, 3. Здесь в годы оккупации находилась эстонская полиция безопасности и СД, а в полуподвальных помещениях располагались «камеры следственной тюрьмы».

«Задача музея – рассказать об особенностях оккупационного режима. Что чувствовали жители Пскова, когда на их глазах совершались массовые казни, когда близких угоняли на принудительные работы, когда определенным группам людей отказывали в возможности зарабатывать и содержать семью, когда людей без причины задерживали на улицах и отправляли в тюрьму, откуда они уже не возвращались. Об этом расскажут архивные документы, записки свидетелей войны, фотографии. Уверена, что к данной экспозиции проявит интерес не только старшее поколение, но и молодые псковичи», - рассказала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.