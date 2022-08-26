В Пскове пройдет Пушкинский театральный фестиваль

10:04, 26 августа 2022, ПАИ

XXIX Пушкинский театральный фестиваль состоится в Пскове с 20 по 27 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

«В программу фестиваля по традиции вошли самые заметные спектакли России последних лет, в том числе отмеченные Национальной театральной премией «Золотая маска», видеопоказы, лекции, выставки. Участниками фестиваля станут известные петербургские театры: Александринский театр, Театр имени Ленсовета, «Приют комедианта» и другие. Во время фестиваля пройдет режиссерская лаборатория, по итогу которой будут представлены эскизы спектаклей», - уточнили в пресс-службе театра драмы имени А. С. Пушкина.

Жемчужинами программы станут спектакли - лауреаты Национальной театральной премии «Золотая маска» - «Преступление и наказание» Константина Богомолова и «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина.

Подробнее на официальном сайте мероприятия.