В Пскове пройдет Пушкинский театральный фестиваль
XXIX Пушкинский театральный фестиваль состоится в Пскове с 20 по 27 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.
«В программу фестиваля по традиции вошли самые заметные спектакли России последних лет, в том числе отмеченные Национальной театральной премией «Золотая маска», видеопоказы, лекции, выставки. Участниками фестиваля станут известные петербургские театры: Александринский театр, Театр имени Ленсовета, «Приют комедианта» и другие. Во время фестиваля пройдет режиссерская лаборатория, по итогу которой будут представлены эскизы спектаклей», - уточнили в пресс-службе театра драмы имени А. С. Пушкина.
Жемчужинами программы станут спектакли - лауреаты Национальной театральной премии «Золотая маска» - «Преступление и наказание» Константина Богомолова и «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина.
Подробнее на официальном сайте мероприятия.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Продюсер фильма «Холоп-2»: Даже в условиях кризиса надо делать то, что ты делал до него
Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» вновь соберет представителей народа сето в Сигово