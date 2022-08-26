Фальшивую банкноту обнаружили в псковском банке

10:59, 26 августа 2022, ПАИ

Фальшивую банкноту номиналом 5000 рублей обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поддельную купюру обнаружила 25 августа заведующая кассой. Фальшивка поступила вместе с торговой выручкой.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.