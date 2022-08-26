Фальшивую банкноту обнаружили в псковском банке
Фальшивую банкноту номиналом 5000 рублей обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Поддельную купюру обнаружила 25 августа заведующая кассой. Фальшивка поступила вместе с торговой выручкой.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
26 августа 2022
Творческая встреча с музыкантами проходит в медиацентре ПАИ в преддверии фестиваля Crescendo