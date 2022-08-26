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Общество

Определён подрядчик на ремонт улицы Коммунальной в Пскове

В Пскове заключён контракт на ремонт улицы Коммунальной на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской, в том числе дублеров. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что ранее предыдущий подрядчик провёл работы на отрезке от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной, но по решению суда контракт был расторгнут.

По новому контракту подрядная организация ООО «ДАФ» продолжит ремонтные работы.  Подрядчику предстоит восстановить транспортно-эксплуатационное состояние около двух километров дороги. Объёмы работ предусматривают замену асфальтового покрытия проезжей части, усиление его геосеткой, ремонт тротуаров, замену пешеходного ограждения и люков колодцев. Подрядная организация выполнит устройство технического прохода из брусчатки на стыке зелёной зоны и проезжей части, планировку газонов и их посев, а также посадит живую изгородь из кизильника. В завершение будет нанесена разметка термопластиком.

Кроме того, в условия контракта входит восстановление тротуаров и зелёной зоны на участке между улицами Максима Горького и Юбилейной. Эти работы были исключены из предыдущего контракта, чтобы Псковские тепловые сети смогли проложить теплотрассу, не нарушая свежего покрытия.

Срок выполнения всех работ – 20 сентября 2023 года. Заказчиком ремонта выступает управление городского хозяйства администрации Пскова.

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