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Ольга Серова представила опыт ПсковГУ на всероссийской конференции

Первый проректор ПсковГУ, доктор юридических наук, профессор Ольга Серова представила Псковский государственный университет на всероссийской научно-практической онлайн-конференции с международным участием «Мотивация студентов к обучению и профессиональному развитию». Мероприятие организовано Юрайт.Академией при поддержке федеральных и региональных органов управления образованием и университетов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

В рамках конференции прошла панельная дискуссия «Мотивация студентов к обучению: от поступления до выпуска», в ходе которой спикеры обсудили наиболее проблемные задачи, эффективные методики влияния на мотивацию, виды материальной и нематериальной мотивации, а также мотивацию через карьерные перспективы.

В начале дискуссии Ольга Серова рассказала, что мотивация студентов напрямую связана с профориентационной работой.

Спикер отметила, что студенты-первокурсники к первой сессии не просто теряют мотивацию, у них наблюдается депрессия. Учебное заведение планирует оказывать студентам психологическую помощь.

«По примеру прошлого года мы поняли, что достаточно большое количество студентов первого курса к началу зимней сессии не то что потеряли мотивацию к обучению, они оказались в глубокой депрессии, – заметила проректор. – У студентов значительно увеличилась потребность в получении психологической помощи. Поэтому университет принял решение увеличить объём психологической помощи, которая необходима студентам».

Эксперт рассказала о новом поколении студентов, которые не всегда готовы к трудностям, с которыми сталкиваются в современном мире, не всегда знают, чего они хотят.

«Когда мы думаем, что наши студенты абсолютно готовы к этому миру, вузу, знают, чего они хотят, – это утопия, – подчеркнула Ольга Серова. – Погруженность студентов в информационное поле, неопределённость жизни даёт нам другое поколение студентов».

Спикер подчеркнула, что ответственность за мотивацию студентов лежит в первую очередь на преподавателях, которые непосредственно взаимодействуют со студентами. Для этого преподавателям самим необходимо быть мотивированными.

Добавим, всероссийская научно-практическая онлайн-конференция с международным участием объединяет профессионалов в сфере образования из России и ряда зарубежных стран. На конференции проводится обучение по программе повышения квалификации.

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Ольга Серова представила опыт ПсковГУ на всероссийской конференции

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