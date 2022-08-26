Телеведущая Оксана Фёдорова представила фильм о музыке и Пскове

11:35, 26 августа 2022, ПАИ

Одна из серий телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», посвящённая Пскову и музыкальному наследию великих классиков, проживавших в Псковской области, стала доступна широкому кругу зрителей. Фонд Оксаны Федоровой – известной телеведущей и Мисс Вселенная – завершил работу над фильмом в 2021 году. Все серии проекта размещены на сайте фонда, а также теперь доступны зрителям одного из онлайн-кинотеатров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В работе над проектом, снятым в регионе, приняли участие сотрудники Псковского музея-заповедника. Они рассказали об истории города, показали документы из фондовых коллекций, связанных с Николаем Яхонтовым и другими композиторами, описание судеб которых и стало предметом повествования. Особое внимание уделяли легендам, связанным с объектами музея-заповедника, и их влиянию на творчество классиков.

В первом цикле телепроекта речь шла о Чайковском, Римском-Корсакове, Мусоргском, Скрябине, Рахманинове, Шаляпине, Андрееве, Лемешеве, Прокофьеве и Свиридове. Собеседниками Оксаны Федоровой стали артисты, музыканты, музейщики и музыковеды.

Фильмы первой части проекта доступны на официальном сайте фонда Оксаны Федоровой.