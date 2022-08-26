59 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за семь дней

11:42, 26 августа 2022, ПАИ

59 человек, в том числе 14 детей, обратились в медицинские организации Псковской области с укусами клещей с 17 по 23 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Первый случай присасывания клеща в 2022 году был зарегистрирован 31 марта. Всего с начала эпидемического сезона с укусами клещей обратились 2 453 человека, из них 639 – дети. Зарегистрировано три случая инфекций, передающихся иксодовыми клещами, у взрослых, в том числе два случая клещевого вирусного энцефалита и один случай иксодового клещевого боррелиоза.

С января по июль в Псковской области вакцинировали и ревакцинировали против клещевого вирусного энцефалита 2 762 человека.