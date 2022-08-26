Редчайший гриб обнаружили в Псковской области

11:55, 26 августа 2022, ПАИ

В Полистовском заповеднике нашли редкий гриб, занесённый в Красную книгу, – ежовик коралловидный. Об этом рассказали в официальной группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Ежовик коралловидный – съедобный гриб, однако в регионах России, в том числе в Псковской области, он охраняется и занесён в Красную книгу. Сотрудники заповедника также отметили, что у гриба есть ядовитые «двойники», поэтому лучше «полюбоваться на этот гриб на расстоянии».

Увидеть ежовик коралловидный можно на мёртвой древесине лиственных деревьев. Часто он встречается там, где ранее росли чаги и трутовики настоящие.

Ранее сообщалось, что псковичи делятся в социальных сетях фотографиями гигантских грибов, а некоторые из них достигают в размерах волейбольного мяча.