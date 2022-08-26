Ни один человек не умер от COVID-19 в Псковской области за сутки

11:49, 26 августа 2022, ПАИ

Ни одного летального случая от коронавируса не зарегистрировано в Псковской области за минувший день, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Псковской области умерло 1 892 человека, заразился 114 731 человек, выздоровели 111 333 пациента.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.