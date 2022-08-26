Ни один человек не умер от COVID-19 в Псковской области за сутки
Ни одного летального случая от коронавируса не зарегистрировано в Псковской области за минувший день, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии от коронавируса в Псковской области умерло 1 892 человека, заразился 114 731 человек, выздоровели 111 333 пациента.
Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.
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