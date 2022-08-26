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Общество

Клиенты Сбера из Псковской области с помощью автоплатежа заплатили за ЖКХ около 300 млн рублей

С января по июль с помощью услуги «Автоплатеж» клиенты Сбера на Северо-Западе оплатили ЖКХ на общую сумму более 18 млрд рублей. Из них порядка 300 миллионов приходится на долю клиентов Сбера в Псковской области.

Всего за этот период через каналы банка жители Северо-Запада провели коммунальные платежи на сумму более 150 млрд рублей. По Псковской области эта цифра составила более 4 миллиардов рублей.

В тройке лидеров по количеству операций оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область (более 4 млн), Вологодская (2,8 млн) и Архангельская области (2,5 млн).

«Количество тех, кто хочет автоматизировать свои рутинные платежи, постоянно растёт. Причина проста – это экономит время и силы, а также наводит порядок в бытовых финансах без участия человека – только один раз подключить, а дальше система сделает всё за тебя», - отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев.

Настроить автоплатёж можно в мобильном приложении или веб-версии СберБанк Онлайн (в разделе «Платежи» – «Автоплатежи и переводы»). После этого деньги в пользу поставщика услуги будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за день до исполнения платежа клиент будет получать сообщение о планируемом списании – в виде СМС или пуш-уведомления – с указанием точной суммы. При желании платёж можно отменить.

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