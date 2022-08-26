Виктора Савина разыскивает в Псковской области его внучка

15:29, 26 августа 2022, ПАИ

В программу «Жди меня» обратилась девушка Анна, которая ищет своего дедушку Виктора Савина. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

«Ищу дедушку, папиного папу. Я его никогда не видела, но очень хотела бы знать о нём. Служил в Белоруссии. Проживал после армии в городе Самарканде в Узбекистане. В 90-х годах выехал в Псковскую область, в город Великие Луки», – рассказала она в обращении.

«Если вы можете помочь в поиске, если вам что-либо известно о Викторе Савине, свяжитесь с волонтёрами проекта в Псковской области по электронной почте pskovnews@mail.ru», – отметили в редакции.

Также можно оставить отзыв на сайте телепрограммы «Жди меня» или написать сообщение в группу «Жди меня. Поиск на территории Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».