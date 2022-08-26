Сколько стоит собрать ребёнка в школу, подсчитали в Псковской области

12:21, 26 августа 2022, ПАИ

Накануне нового учебного года Псковстат подсчитал, сколько составила стоимость «набора первоклассника» в Псковской области, как она изменилась по сравнению с прошлым годом и как изменились цены на товары, входящие в этот набор.

Стоимость базового «набора первоклассника», в который входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности, для мальчика в 2022 году составила 18 943,73 руб. и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8,7%, для девочек – 23 182,21 руб. (увеличилась на 8,5%). Отправить мальчика в первый класс оказалось более чем на 4 тысячи рублей дешевле по сравнению с девочкой. Следует отметить, что темпы прироста цен на школьные товары были значительно ниже темпов инфляции, которая за июль 2022 года по отношению к июлю 2021 года составила по Псковской области 15,5%.

Органы государственной статистики отслеживают изменение цен на 13 предметов одежды и обуви, а также на 7 видов школьных и канцелярских принадлежностей. Кроме того, учитывают изменение цен на 4 вида электронных устройств, которые активно используются в школе и при самостоятельном обучении, – флеш-накопители, смартфоны, планшеты, ноутбуки, – и стоимость образовательных услуг, включая дополнительные занятия в школах.

В базовый «набор первоклассника», сформированный Росстатом и на основе которого ведется сравнение базового «набора первоклассника» в различных регионах, входит девять наименований одежды и обуви для мальчиков (всего в гардеробе мальчика 17 вещей) и 11 – для девочек (всего в гардеробе девочки 22 вещи). Для мальчиков взято две пары брюк и три рубашки, для девочек – три блузки, два платья и две юбки. Для занятий спортом тем и другим – спортивный костюм и две футболки. Также в «набор первоклассника» входят пять пар носков или гольфов, джемпер и по одной паре обуви разного типа, кроме того, три пары колготок - для девочек. Ещё в «набор первоклассника» входят семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе рюкзак (ранец), пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров и один альбом.

Из товаров, входящих в «набор первоклассника», менее всего за год подорожала обувь для детей: ботинки и полуботинки – на 1,1%, туфли летние – на 1,4%; также невысокий рост цен отмечен на джемпер для детей – на 1,7%, учебники и учебные пособия – на 3,6%. Больше всего подорожали: шариковые авторучки – на 35,9%, карандаши простые – на 28,6%, школьные тетради – на 24,2%, альбомы для рисования – на 22,2%, костюм спортивный – на 16,5%, брюки для мальчиков из полушерстяных тканей – на 14,3%, юбки для девочек из полушерстяных тканей – на 11,1%.

Из электронных устройств в наименьшей степени подорожал флеш-накопитель – на 4,8%. Максимальные темпы роста цен за год отмечены на смартфоны, стоимость которых выросла на 23,9%.

Из образовательных услуг подорожала стоимость академического часа дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях – на 8,4%.

Кроме того, скромный букет из пяти цветов обойдется в среднем 738,35 руб., что на 20,8% больше, чем в прошлом году.

В среднем по России стоимость «набора первоклассника» и ее изменение сложились выше, чем по Псковской области: для мальчика – 22 298,23 руб. (выросла на 13,9%), для девочки – 26 838,47 руб. (выросла на 11,3%), при этом годовая инфляция составила 15,1%.