Режим ограничения полётов в 11 аэропортов РФ продлили до 4 сентября
Режим ограничения полётов продлили в 11 российских аэропортов юга и центральной части страны до 4 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».
Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Напомним, что данный режим действует с 24 февраля этого года.
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