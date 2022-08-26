Маркировку одежды планируют ввести в России с 2023 года

12:34, 26 августа 2022, ПАИ

Товары лёгкой промышленности планируют начать маркировать в России с 1 июня 2023 года. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минпромторг, пишет газета «Известия».

Согласно документу, речь идёт о спортивных костюмах, пиджаках, брюках, блузках, рубашках, а также верхней одежде: пальто, плащах, куртках, ветровках и продукции из искусственного меха.

В пресс-службе Минпромторга отметили, что рынок сталкивается с проблемой незаконного оборота продукции лёгкой промышленности. К примеру, импортёры ввозят натуральный мех под видом искусственного, пояснил источник на рынке торговли.

На сегодняшний день под маркировку попадают лишь шубы и обувь. Представители бизнеса уже поддержали маркировку товаров лёгкой промышленности. Ожидается, что метки позволят покупателям легко отличить оригинальную вещь от подделки.