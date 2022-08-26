Ирина Поливанова: Хочу вернуться в Псков как турист

12:43, 26 августа 2022, ПАИ

«Хочу вернуться в Псков как турист», – заявила на творческой встрече в медиацентре ПАИ лауреат международных конкурсов Ирина Поливанова (сопрано), которая приехала в Псков для выступления на фестивале Crescendo.

«К сожалению, пока не успели посмотреть Псков, но около отеля, где мы остановились, всё очень красиво. Приятная энергетика. Хочу вернуться в Псков как турист», – сказала она.

Напомним, что 27 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится симфонический гала-концерт. Вместе с признанными мастерами – народным артистом РФ, лауреатом Государственной премии РФ Денисом Мацуевым, одним из самых известных российских скрипачей Павлом Милюковым и оперной певицей Ириной Поливановой – на одну сцену поднимутся юные дарования, которым уже покорились главные сцены страны, – 14-летняя виолончелистка Полина Тхай и 11-летний пианист Лев Бакиров, лауреаты всероссийских и международных конкурсов молодых исполнителей. В программе – сочинения Яна Сибелиуса (1865–1957), Йозефа Сука (1874–1935), Дмитрия Шостаковича (1906–1975) и других выдающихся композиторов. Денис Мацуев исполнит концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева (1891–1953). Сопроводит программу гала-концерта Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством Николая Хондзинского.

28 августа в 17:00 зрителей приглашают в Зеленый театр на концерт «И классика, и джаз». В джем-сейшене с пианистом Мацуевым выступят его партнеры по джазу – музыканты разных поколений, от совсем юных до признанных мэтров: заслуженный артист России, ведущий джазовый контрабасист страны Андрей Иванов, барабанщик Александр Зингер, домристка Екатерина Мочалова, дети – лауреаты Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Андрей Зайцев (кларнет) и Софья Тюрина (саксофон). «Классика и джаз – это две страсти, которые определяют мое пианистическое кредо. Импровизация, синтез различных направлений в музыке, слияние ярких симфонических аранжировок с современной джазовой ритмикой, разговор с друзьями и публикой о собственных чувствах через музыку», – говорит Денис Мацуев.

Фестиваль Crescendo является значимым событием для Псковской области как в культурном, так и в социальном аспекте: билеты на все мероприятия фестиваля для зрителей бесплатные и в первую очередь передаются в социальные организации, работающие с инвалидами, беженцами, пенсионерами и другими гражданами, нуждающимися в социальной поддержке.