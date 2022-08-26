Хороший урожай зерна прогнозируется в этом году в Псковской области

13:15, 26 августа 2022, ПАИ

Хороший урожай зерна прогнозируется в этом году в Псковской области, сообщил в интервью «Псковской правде» председатель комитета областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

«Насчет урожайности - думаю, что в нынешнем году она у нас будет гораздо выше уровня прошлого года. Тем более что по посевным площадям зерна мы не просели, а по рапсу их даже увеличили. Как мы будем выглядеть на уровне регионов Северо-Запада, с которыми мы обычно конкурируем, узнаем через две-три недели. Но думаю, что мы будем на достаточно хорошем месте», - отметил Андрей Козлов.

«Уборка зерна идет полным ходом, начали убирать рапс. И уже начинается озимый сев. Погодные условия позволяют: август практически без дождей, жаркая погода, - пояснил Андрей Козлов. - Не требуются затраты на сушку зерна, нет потерь урожая из-за дождя, потому что чем больше влажность, тем они выше. Нет больших ветров. В этом году погода очень благоприятная: работает на нас».