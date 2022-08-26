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О работе псковских аграриев под санкциями рассказал Андрей Козлов

О работе псковских аграриев под санкциями в интервью «Псковской правде» рассказал председатель комитета областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

«Я, честно говоря, думал, что проблемы будут гораздо серьёзнее, – признался он. – Но, несмотря ни на что, те же иностранные семена появляются на рынке: просто они идут через какие-то дружественные нам страны. Бизнес всегда найдёт выход из любой ситуации. Конечно, есть определённое удорожание из-за усложнившейся логистики и повышенного спроса, но не критичное».

По его словам, исключение – это ряд видов техники и запчастей к ней. «К сожалению, у нас отечественной техники практически нет. Китай тоже многие вещи ещё не отработал. То, что есть на рынке, очень сильно подорожало, в разы. Плюс увеличились сроки поставок. Так что в этой сфере у сельхозтоваропроизводителей есть определённые трудности. Но ещё раз повторю: это проблемно, но не критично. Я думаю, что ближайшее время рынок всё это разрулит», – уверен Андрей Козлов.

Он также добавил, что племенной скот подорожал, но не больше чем на 10 %. «И у нас в России уже есть своя база, свой племенной скот. Хотя ещё пять лет назад возглавляемое мною предприятие завозило скот и семенной материал из Европы. С удобрениями проблемы были весной: нам не хватало лимитов. Но правительство области в этот вопрос вмешалось, провели переговоры с операторами рынка и Минсельхозом. И наши производители получили азотные удобрения в полном объёме по ценам прошлого года», – подчеркнул Козлов.

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