Ирина Поливанова – о выступлениях: Теряю вес

15:32, 26 августа 2022, ПАИ

Лауреат международных конкурсов Ирина Поливанова (сопрано) рассказала на творческой встрече в медиацентре Псковского агентства информации, что во время выступлений из-за стресса и сильной физической нагрузки теряет вес.

«Я теряю вес во время выступления, потому что эмоционально отдаюсь очень сильно: физическая работа достаточно большая», – сказала она.

Также она рассказала, что начала достаточно поздно заниматься музыкой, тогда ей было 22 года. По первому образованию оперная певица была экономистом, но решила посвятить жизнь музыке.

Напомним, что 27 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится симфонический гала-концерт. Вместе с признанными мастерами – народным артистом РФ, лауреатом Государственной премии РФ Денисом Мацуевым, одним из самых известных российских скрипачей Павлом Милюковым и оперной певицей Ириной Поливановой – на одну сцену поднимутся юные дарования, которым уже покорились главные сцены страны: 14-летняя виолончелистка Полина Тхай и 11-летний пианист Лев Бакиров, лауреаты всероссийских и международных конкурсов молодых исполнителей. В программе – сочинения Яна Сибелиуса (1865–1957), Йозефа Сука (1874–1935), Дмитрия Шостаковича (1906–1975) и других выдающихся композиторов. Денис Мацуев исполнит концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева (1891–1953). Сопроводит программу гала-концерта Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством Николая Хондзинского.

Фестиваль Crescendo является значимым событием для Псковской области как в культурном, так и в социальном аспекте: билеты на все мероприятия фестиваля для зрителей бесплатные и в первую очередь передаются в социальные организации, работающие с инвалидами, беженцами, пенсионерами и другими гражданами, нуждающимися в социальной поддержке.