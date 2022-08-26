Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ирина Поливанова – о выступлениях: Теряю вес

Лауреат международных конкурсов Ирина Поливанова (сопрано) рассказала на творческой встрече в медиацентре Псковского агентства информации, что во время выступлений из-за стресса и сильной физической нагрузки теряет вес.

«Я теряю вес во время выступления, потому что эмоционально отдаюсь очень сильно: физическая работа достаточно большая», – сказала она.

Также она рассказала, что начала достаточно поздно заниматься музыкой, тогда ей было 22 года. По первому образованию оперная певица была экономистом, но решила посвятить жизнь музыке.

Напомним, что 27 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится симфонический гала-концерт. Вместе с признанными мастерами – народным артистом РФ, лауреатом Государственной премии РФ Денисом Мацуевым, одним из самых известных российских скрипачей Павлом Милюковым и оперной певицей Ириной Поливановой – на одну сцену поднимутся юные дарования, которым уже покорились главные сцены страны: 14-летняя виолончелистка Полина Тхай и 11-летний пианист Лев Бакиров, лауреаты всероссийских и международных конкурсов молодых исполнителей. В программе – сочинения Яна Сибелиуса (1865–1957), Йозефа Сука (1874–1935), Дмитрия Шостаковича (1906–1975) и других выдающихся композиторов. Денис Мацуев исполнит концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева (1891–1953). Сопроводит программу гала-концерта Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством Николая Хондзинского.

Фестиваль Crescendo является значимым событием для Псковской области как в культурном, так и в социальном аспекте: билеты на все мероприятия фестиваля для зрителей бесплатные и в первую очередь передаются в социальные организации, работающие с инвалидами, беженцами, пенсионерами и другими гражданами, нуждающимися в социальной поддержке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 августа 2022

Ирина Поливанова – о выступлениях: Теряю вес
26 августа 2022

Двум спасённым в Новосокольниках новорождённым котятам нашли кормящую кошку
26 августа 2022

Почти 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
26 августа 2022

Роспотребнадзор рекомендовал псковичам носить маски
26 августа 2022

Философскую комедию «Гены Гены» покажут в «Михайловском» 27 августа
26 августа 2022

Акцию «Помоги пойти учиться» поддержали полицейские из Великих Лук
26 августа 2022

Трёхсотлетняя скрипка прозвучит на фестивале Crescendo в Пскове
26 августа 2022

Ещё один жаркий день ожидает псковичей 27 августа

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...