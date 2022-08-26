Поляка задержали за незаконное пересечение границы в Себежском районе

13:26, 26 августа 2022, ПАИ

Жителя Польши задержали в Себежском районе за незаконное пересечение государственной границы РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

24-летний поляк незаконно пересёк границу из Латвии в Россию. Он шёл вдоль железнодорожных путей, его задержали в непосредственной близости от государственной границы в Себежском районе.

За совершённое правонарушение в отношении иностранца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы России). Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.