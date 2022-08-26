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Трёхсотлетняя скрипка прозвучит на фестивале Crescendo в Пскове

Скрипач Московской филармонии и лауреат международных конкурсов Павел Милюков рассказал о своём музыкальном инструменте 1711 года на творческой встрече в медиацентре Псковского агентства информации.

«Скрипка до сегодняшних дней дошла с таким звуком, который не могут повторить столетние и даже двухсотлетние инструменты. Думаю, если бы она лежала и никто к ней не прикасался, она бы не звучала так. Значит, это уже принимает что-то физическое, то, что в неё вложили. Хотя бы пот, который лился с некоторых музыкантов», – рассказал Павел Милюков.

Напомним, что 27 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится симфонический гала-концерт. В нём примут участие народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Денис Мацуев, скрипач Павел Милюков и оперная певица Ирина Поливанова.

Билеты на все мероприятия фестиваля Crescendo бесплатные.

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