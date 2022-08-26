Философскую комедию «Гены Гены» покажут в «Михайловском» 27 августа

14:27, 26 августа 2022, ПАИ

По случаю Дня российского кино завтра, 27 августа, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих посмотреть философскую комедию «Гены Гены». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Эта лента белорусского режиссёра Елизаветы Трусевич была удостоена трёх главных наград международного кинофестиваля «Зилант» в Казани осенью прошлого года, с успехом участвовала во многих других конкурсных показах. Для «Михайловского», кроме того, она интересна тем, что исполнителем главной мужской роли в картине является Дмитрий Могучев, актёр, известный отечественному зрителю по более чем пятидесяти работам в фильмах и сериалах, в том числе по роли князя Олега в документальной ленте «Рюриковичи. История первой династии» (2019). Сейчас Дмитрий Могучев живёт в Пушкинских Горах, является сотрудником Пушкинского заповедника.

«Сюжет фильма «Гены Гены» достаточно экстравагантен и адресован прежде всего взрослой аудитории (16+), в том числе людям, увлекающимся биологией, лингвистикой. Это история некоего молодого учёного-генетика Геннадия, желающего перевести код ДНК в буквенную последовательность в надежде таким образом обнаружить послание, которое оставлено некими силами в каждом из нас. Чтобы решить эту задачу, исследователь обращается за помощью к профессору лингвистики (она же первооткрыватель алфавита Адамова языка). Но тут неожиданно происходит убийство», – отметили в пресс-службе.

Кинопоказ с участием Елизаветы Трусевич и Дмитрия Могучева в «Михайловском» пройдёт в малом зале музейного научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Начало в 16:00. Вход на акцию свободный.