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Общество

Роспотребнадзор рекомендовал псковичам носить маски

Управление Роспотребнадзора по Псковской области рекомендовало псковичам использовать маски для защиты органов дыхания от инфекций. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте ведомства.

«О том, что маска оправдывает своё предназначение в качестве меры профилактики респираторных инфекций, свидетельствуют итоги прошедшего года. Специалисты единодушны: в большой степени это результат комплексных противоэпидемических мер в отношении новой коронавирусной инфекции – использования масок населением в общественных местах, а также соблюдения правил гигиены рук и социального дистанцирования. Эти меры универсальны и работают в отношении любой инфекции с воздушно-капельным путём передачи», – отметили в пресс-службе.

Специалисты также подчеркнули, что носить маску необходимо, если этого требует эпидемиологическая обстановка, связанная с коронавирусом или любой другой инфекцией.

«Так вы снизите риск передачи болезни окружающим, ведь для кого-то любая инфекция может оказаться смертельной. Это касается людей с нарушениями работы иммунной системы, с хроническими заболеваниями. Также в группе риска беременные женщины и пожилые люди», – заметили в ведомстве.  

В управлении также напомнили, что медицинскую маску нужно использовать однократно, менять её раз в три часа или чаще.

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