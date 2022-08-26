Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Полмиллиона рублей заплатит гражданин Белоруссии за передачу взятки псковскому таможеннику

В Псковской области гражданин Белоруссии обвиняется в посредничестве во взяточничестве, то есть в непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя за совершение заведомо незаконных действий, и в покушении на аналогичное деяние. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Летом 2020 года к подсудимому дважды обратился знакомый ему гражданин Белоруссии с просьбой передать сотрудникам Псковской таможни деньги за оказание содействия в беспрепятственном прохождении грузового транспортного средства с контрабандными сигаретами через пункт таможенного контроля «Долосцы» из Республики Беларусь в Российскую Федерацию.

Подсудимый, действуя в интересах взяткодателя, обратился к своему знакомому – бывшему работнику таможни, который в свою очередь предложил действующему инспектору Псковской таможни оказать содействие в беспрепятственном прохождении указанного груза с сигаретами. Сотрудник таможенных органов обратился в УФСБ России по Псковской области с заявлением об этом факте. В результате оперативных мероприятий противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, по совокупности преступлений путём, частичного сложения назначенных наказаний, ему окончательно определено наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 августа 2022

Водитель автомобиля вылетел в кювет в Псковском районе
25 августа 2022

Жительницу Невеля оштрафовали за ложный вызов полиции
25 августа 2022

Водитель автомобиля сбил ограждение в центре Печор
25 августа 2022

Пенсионерка выпала из окна многоквартирного дома в Псковском районе

25 августа 2022

Передозировку наркотиков пережил псковский фотограф Дмитрий Марков
24 августа 2022

В Псковской области осудят сотрудников автодорожного надзора, подозреваемых во взяточничестве
24 августа 2022

Три лесных пожара ликвидировано в Псковской области
24 августа 2022

Водители чудом уцелели в результате ДТП в Пушкинских Горах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...