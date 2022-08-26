Полмиллиона рублей заплатит гражданин Белоруссии за передачу взятки псковскому таможеннику

15:03, 26 августа 2022, ПАИ

В Псковской области гражданин Белоруссии обвиняется в посредничестве во взяточничестве, то есть в непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя за совершение заведомо незаконных действий, и в покушении на аналогичное деяние. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Летом 2020 года к подсудимому дважды обратился знакомый ему гражданин Белоруссии с просьбой передать сотрудникам Псковской таможни деньги за оказание содействия в беспрепятственном прохождении грузового транспортного средства с контрабандными сигаретами через пункт таможенного контроля «Долосцы» из Республики Беларусь в Российскую Федерацию.

Подсудимый, действуя в интересах взяткодателя, обратился к своему знакомому – бывшему работнику таможни, который в свою очередь предложил действующему инспектору Псковской таможни оказать содействие в беспрепятственном прохождении указанного груза с сигаретами. Сотрудник таможенных органов обратился в УФСБ России по Псковской области с заявлением об этом факте. В результате оперативных мероприятий противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, по совокупности преступлений путём, частичного сложения назначенных наказаний, ему окончательно определено наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.