ФОТОФАКТ: В Великих Луках идёт подготовка к мультимедийному шоу
В Великих Луках идёт подготовка к мультимедийному шоу, которое состоится уже завтра в рамках празднования Дня города, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Для производства работ перекрыта часть пешеходной зоны на центральном мосту.
Отметим, что впервые в Великих Луках вместо привычного фейерверка планируется мультимедийное шоу. Так как центральный мост станет местом, где будет проходить само шоу, смотровой точкой с видом на это зрелище станет набережная реки.
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