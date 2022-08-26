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Общество

ФОТОФАКТ: В Великих Луках идёт подготовка к мультимедийному шоу

Фото: Luki-News

В Великих Луках идёт подготовка к мультимедийному шоу, которое состоится уже завтра в рамках празднования Дня города, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Для производства работ перекрыта часть пешеходной зоны на центральном мосту.

Фото: Luki-News

Отметим, что впервые в Великих Луках вместо привычного фейерверка планируется мультимедийное шоу. Так как центральный мост станет местом, где будет проходить само шоу, смотровой точкой с видом на это зрелище станет набережная реки.

Фото: Luki-News

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