ФОТОФАКТ: В Великих Луках идёт подготовка к мультимедийному шоу

16:13, 26 августа 2022, ПАИ

В Великих Луках идёт подготовка к мультимедийному шоу, которое состоится уже завтра в рамках празднования Дня города, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Для производства работ перекрыта часть пешеходной зоны на центральном мосту.

Отметим, что впервые в Великих Луках вместо привычного фейерверка планируется мультимедийное шоу. Так как центральный мост станет местом, где будет проходить само шоу, смотровой точкой с видом на это зрелище станет набережная реки.