В Псковской области пройдут проверки водителей в целях предупреждения нарушений ПДД
В целях стабилизации дорожной обстановки в период с 26 по 28 августа на территории Псковской области пройдут массовые проверки водителей в целях предупреждения способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий грубых нарушений правил дорожного движения.
Особое внимание будет уделено нарушениям требований к перевозке детей в Островском, Великолукском и Пустошкинском районах.
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