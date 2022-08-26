В Псковской области пройдут проверки водителей в целях предупреждения нарушений ПДД

16:01, 26 августа 2022, ПАИ

В целях стабилизации дорожной обстановки в период с 26 по 28 августа на территории Псковской области пройдут массовые проверки водителей в целях предупреждения способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий грубых нарушений правил дорожного движения.

Особое внимание будет уделено нарушениям требований к перевозке детей в Островском, Великолукском и Пустошкинском районах.