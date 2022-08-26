Карантин по АЧС отменили в Пыталовском районе

16:32, 26 августа 2022, ПАИ

На территории Пыталовского района Псковской области отменен карантин по АЧС, сообщает официальный Telegram-канал региона.

«Все запланированные мероприятия на территории муниципалитета были проведены в полном объёме», – сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.

Напомним, 25 июля в Пыталовском районе на территории сельского поселения «Утроинская волость» в поле был обнаружен труп домашней свиньи, в лабораториях установили диагноз АЧС.

На сегодняшний день активных очагов АЧС в области нет, но ситуация с АЧС в России остаётся напряжённой. Специалисты комитета держат ситуацию под особым наблюдением.