Карантин по АЧС отменили в Пыталовском районе
На территории Пыталовского района Псковской области отменен карантин по АЧС, сообщает официальный Telegram-канал региона.
«Все запланированные мероприятия на территории муниципалитета были проведены в полном объёме», – сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.
Напомним, 25 июля в Пыталовском районе на территории сельского поселения «Утроинская волость» в поле был обнаружен труп домашней свиньи, в лабораториях установили диагноз АЧС.
На сегодняшний день активных очагов АЧС в области нет, но ситуация с АЧС в России остаётся напряжённой. Специалисты комитета держат ситуацию под особым наблюдением.
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