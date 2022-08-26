Россельхозбанк: К 2030 году 30% новостроек в России будут «зелёными»

16:36, 26 августа 2022, ПАИ

В 2022 году при покупке недвижимости россияне стали уделять больше внимания экологическим стандартам здания, их интересуют решения, которые помогут сделать проживание в квартире более комфортным и безопасным для здоровья, а также менее ресурсозатратным. В перспективе до 2030 года доля «зелёных» многоквартирных новостроек увеличится вдвое и составит до 30 % от всех новостроек страны. Аналитики центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка проанализировали реестр новостроек Единой информационной системы жилищного строительства и оценили долю объектов такого типа в стране в целом и в региональном разрезе*.

«Зелёное» строительство подразумевает особый подход как к процессу проектирования и возведения, так и к дальнейшей эксплуатации зданий. К основным принципам такого строительства можно отнести рациональное использование энергоресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также использование строительных материалов с высокими показателями энергоэффективности и энергосбережения.

Так, переходным критериям «зелёного» ГОСТа** для жилых домов на текущий момент соответствует 15 % от всех новостроек страны – 4 786 объектов. Из них 38 % (1 812 новостроек) относятся к типовым зданиям, 51 % – комфорт-класс (2 431 объект), 7 % (353 новостройки) и 1 % (85 объектов) – бизнес- и элитный класс.

«Рост влияния социальных и экологических факторов на российскую экономику подталкивает российский бизнес к внедрению новых принципов, в том числе и в отрасли строительства. Сегодня в России активно формируется регуляторная среда, растёт уровень осведомлённости участников рынка, однако «зелёное» строительство пока не стало массовым, но показывает постепенный стабильный рост. При этом стоимость строительства энергоэффективного здания, а потому и стоимость жилья в нём зачастую не более чем на 5-7 % превосходит стоимость традиционных новостроек. Средняя сумма ипотечного кредита в этом сегменте варьируется от 8 млн до 22 млн руб. При этом эксплуатация такого жилья становится более выгодной за счёт сокращения затрат на энергоресурсы», – прокомментировала руководитель направления центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Среди лидеров рынка «зелёного» жилищного строительства – Амурская область (36 «зелёных» объектов, что составляет 41 % от всех новостроек региона), Алтайский край (85 объектов, 29 % всех новостроек), Москва и Московская область (1151 объект, 22 % всех новостроек), Калининградская область (110 объектов, 14 % всех новостроек), Ленинградская область (198 объектов, 7 % всех новостроек), Приморский край (133 объекта, 29 % всех новостроек), Новосибирская область (190 объектов, 12 % всех новостроек), Ростовская область (139 объектов, 16 % всех новостроек), Тюменская область (167 объектов, 23 % всех новостроек), Краснодарский край (279 объектов, 10 % всех новостроек).

* наш.дом.рф.

** Стандарт серии ГОСТ Р «Зелёные многоквартирные жилые здания. Методика оценки и критерии проектирования, строительства и эксплуатации».