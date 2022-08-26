Смотровая площадка открылась в Себеже

17:09, 26 августа 2022, ПАИ

Смотровая площадка на улице Матросова в Себеже открылась 26 августа, сообщает себежская газета «Призыв».

«В самой высокой точке в городе собрались активные жители города, представители предприятий и организаций, чтобы полюбоваться прекрасными видами, открывающимися с этого места», – отметили в редакции.

С площадки виден въезд в город, три озера – Себежское, Ороно и Сенцовское, а также полуостров с символом города – колокольней, городские улицы.

Директор Себежского краеведческого музея Фёдор Черников рассказал о значимости этого места в современной истории города, о том, какое важное стратегическое значение оно имело в годы оккупации и освобождения Себежа.

Глава Себежского района Леонид Курсенков произнёс слова благодарности за быструю и качественную работу проектировщикам и строителям смотровой площадки.

«Все присутствующие были едины во мнении, что место нужное, виды открываются замечательные, площадка будет пользоваться успехом у туристов, посещающих Себеж, и выразили надежду, что все гости будут соблюдать чистоту и поддерживать порядок», – отметили в редакции газеты.