Более 600 псковичей получили пособие на первого ребёнка с начала года

17:39, 26 августа 2022, ПАИ

Единовременное пособие при рождении ребёнка с начала года в Псковской области получили более 600 родителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

С начала 2022 года Пенсионный фонд России назначает единовременное пособие при рождении ребёнка. Право на данную выплату имеют неработающие родители, усыновители, опекуны либо приёмные родители, а также студенты очных отделений вузов, техникумов и профессиональных учебных заведений.

Оформить пособие можно в течение шести месяцев с рождения ребёнка. Для этого необходимо подать заявление в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Право на выплату подтверждается следующими документами:

свидетельство о рождении ребёнка;

справка с места работы другого родителя о том, что пособие ранее не назначалось;

если родители разведены – свидетельство о расторжении брака;

если заявитель учится – справка, подтверждающая обучение по очной форме;

если за пособием обращается не мама – справка о лишении мамы ребёнка родительских прав либо свидетельство о её смерти;

в случае если за пособием обращается приёмный родитель, опекун или усыновитель, необходимо предоставить копию решения суда об усыновлении ребёнка или документ об установлении опеки над ребёнком.

Размер единовременного пособия при рождении ребёнка в Псковской области составляет 20 472,77 рубля.

Срок назначения выплаты – десять рабочих дней со дня подачи заявления. Средства выплачивают в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В случае отказа в течение пяти рабочих дней заявителю направят соответствующее уведомление.