Рынок завтрашнего дня. ПАИ-live с Павлом Волковым
Очередным гостем проекта Псковского агентства информации ПАИ-live стал заместитель главы администрации Пскова Павел Волков.
Чем торгуют на новой фермерской ярмарке в Пскове, когда лучше приходить за молоком, по какой цене можно купить здесь мёд, кто придумал украшение палаток и пользуется ли спросом эта продукция у горожан и туристов, выясняла ведущая проекта Лариса Малкова.
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