Рынок завтрашнего дня. ПАИ-live с Павлом Волковым

17:47, 26 августа 2022, ПАИ

Очередным гостем проекта Псковского агентства информации ПАИ-live стал заместитель главы администрации Пскова Павел Волков.

Чем торгуют на новой фермерской ярмарке в Пскове, когда лучше приходить за молоком, по какой цене можно купить здесь мёд, кто придумал украшение палаток и пользуется ли спросом эта продукция у горожан и туристов, выясняла ведущая проекта Лариса Малкова.