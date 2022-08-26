Александр Гаврилов рассказал о мерах защиты от аферистов в сфере спортивного образования
В спортивных государственных учреждениях ведут контроль за процессом обучения будущих спортсменов и работой тренеров. Об этом рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 августа.
«Чем хороши наши школы? У них государственный контроль, в них не может работать человек без специального образования. Это защита детей от шарлатанства», – подчеркнул председатель комитета.
По его словам, псковские спортивные школы несут большую ответственность перед родителями и детьми и на первое место выходит отношение к тренеру. Поэтому так важно, чтобы это был заинтересованный человек с подтверждённой спортивной квалификацией.
«Либо ты относишься к детям с вниманием, либо ты окажешься не у дел», – подытожил Александр Гаврилов.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Александр Гаврилов рассказал о мерах защиты от аферистов в сфере спортивного образования