Александр Гаврилов рассказал о мерах защиты от аферистов в сфере спортивного образования

18:10, 26 августа 2022, ПАИ

В спортивных государственных учреждениях ведут контроль за процессом обучения будущих спортсменов и работой тренеров. Об этом рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 августа.

«Чем хороши наши школы? У них государственный контроль, в них не может работать человек без специального образования. Это защита детей от шарлатанства», – подчеркнул председатель комитета.

По его словам, псковские спортивные школы несут большую ответственность перед родителями и детьми и на первое место выходит отношение к тренеру. Поэтому так важно, чтобы это был заинтересованный человек с подтверждённой спортивной квалификацией.

«Либо ты относишься к детям с вниманием, либо ты окажешься не у дел», – подытожил Александр Гаврилов.