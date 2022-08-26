Ребёнок госпитализирован в реанимацию в результате ДТП
В Струго-Красненском районе в деревне Велени во дворе частного дома 19-летний водитель автомобиля UAZ Patriot допустил наезд на 4-летнего ребёнка.
В результате ДТП пострадал ребёнок, госпитализирован в реанимацию.
На месте работали бригада скорой, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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