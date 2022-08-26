Горожан и гостей Пскова приглашают в Покровскую башню на праздник «Воевода Шуйский»

18:36, 26 августа 2022, ПАИ

3 сентября с 11.00 до 17.00 у стен Покровкой башни состоится исторический праздник «Воевода Шуйский», посвящённый обороне Пскова от войск Стефана Батория, сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Гости праздника смогут принять участие в интерактивной программе «Битва дружин», а также в мастер-классах по историческим играм, метанию сулиц, владению копьем и бердышом, изготовлению кольчуги и плетению косичек. Одновременно по «Покровскому углу» будут проводиться сборные экскурсии.

Билеты на праздник можно приобрести на официальном сайте Псковского музея-заповедника: museumpskov.ru.

Как это сделать?

– нажать кнопку «Купить билет»;

– выбрать площадку «Ансамбль Псковского Кремля/Приказная палата»;

– отметить дату 03.09.2022;

– выбрать нужный билет.

Организаторами исторического праздника «Воевода Шуйский» выступают ФГБУК «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» и МБУ «Псковский городской молодежный центр».