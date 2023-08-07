Чан для варки рекордного количества ухи из Гдовского района будут использовать в дальнейшем

19:37, 07 августа 2023, ПАИ

Чан, в котором сварили рекордную уху на «Нашем море», будет использоваться и дальше.

«Нам есть куда расти. Мы уже продумываем следующий год и новые рекорды. Будем думать, где это делать», – заявила в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Она сообщила, что впереди псковичей ждут и другие мероприятия: «В календаре всего очень много, совсем скоро Пушкинский театральный фестиваль, который пройдёт в 30-й раз. Будут задействованы площадки в Пскове, в Пушкинских Горах, и в этом году добавится площадка в Печорах. Впереди фестиваль военно-духовый оркестров «Михайловский бастион», поэтому надо набраться терпения и сил, чтобы с трепетом ждать других мероприятий».

Отметим, что фестиваль «Наше море» стал главным событием празднования 700-летия со дня упоминания Гдова в летописи. В эти выходные на берегу Чудского озера развернулось несколько площадок: детская, спортивная и ярмарочная зоны. Более 15 000 человек посетили фестиваль. Также на мероприятии выступали творческие коллективы и работала кухня, в которой готовили уху для всех гостей фестиваля и поставили рекорд.