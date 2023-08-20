Гости из Витебска устроили в Себеже битву на водных пистолетах

21:53, 20 августа 2023, ПАИ

Сегодня, 20 августа, гости из Витебска выступили с развлекательной программой для юных жителей Себежского края. Об этом ПАИ сообщила газета «Призыв».

Площадка у ДК заполнилась активными участниками – детьми. Программа включала в себя современную музыку, битвы на водных пистолетах, конкурсы, призы для самых активных. Также дети могли прокатиться на пони-«единороге», попрыгать на батуте, полакомиться сладкой ватой и попкорном.

Мероприятием остались довольны не только дети, но и их родители.