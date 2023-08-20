Гости из Витебска устроили в Себеже битву на водных пистолетах
Сегодня, 20 августа, гости из Витебска выступили с развлекательной программой для юных жителей Себежского края. Об этом ПАИ сообщила газета «Призыв».
Площадка у ДК заполнилась активными участниками – детьми. Программа включала в себя современную музыку, битвы на водных пистолетах, конкурсы, призы для самых активных. Также дети могли прокатиться на пони-«единороге», попрыгать на батуте, полакомиться сладкой ватой и попкорном.
Мероприятием остались довольны не только дети, но и их родители.
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