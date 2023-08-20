Артисты из Санкт-Петербурга выступили в Новоржеве в День города
До позднего вечера продолжалось народное гулянье в Летнем парке по случаю Дня города Новоржева. Об этом ПАИ сообщила газета «Земля Новоржевская».
Артисты из Санкт-Петербурга – группа «NEVАДА» и шоу-группа Berry-mix – своими выступлениями зажгли новоржевскую публику. Многие не стесняясь танцевали и подпевали. Праздник удался, большое спасибо всем, кто был причастен к организации мероприятия.
А у группы «NEVАДА», похоже, появились новые поклонники из числа новоржевцев. Для фотографирования с молодыми музыкантами на память даже выстроилась очередь.
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