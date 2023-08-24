Зеркального карпа выловил острович в Печорском районе

18:08, 24 августа 2023, ПАИ

Удачной стала рыбалка для островича Василия Мартынюка, когда он на форелевой ферме в Печорском районе на удочку выловил зеркального карпа, вес которого был 4, 5 килограмма. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

Трофейному улову рыбака порадовались и его друзья, приехавшие с ним на рыбалку, хотя такой экземпляр больше никто и не поймал. Но и у них в целом был неплохой улов, поэтому домой возвращались в хорошем настроении.