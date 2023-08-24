Два детских батута поступили в загородный лагерь «Радуга»

18:42, 24 августа 2023, ПАИ

Глава города Пскова Борис Елкин выполнил своё обещание: в загородный лагерь «Радуга» доставили два батута. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Детям рассказали о правилах пользования спортивными снарядами, технике безопасности и провели мастер-класс.

Теперь более 90 юных псковичей каждую смену будут проводить время ещё веселее.

Напомним, дети попросили главу города помочь приобрести для учреждения батут.