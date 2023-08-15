Фестиваль воздушных змеев пройдёт в Пскове

20:18, 15 августа 2023, ПАИ

Фестиваль воздушных змеев пройдёт в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Молодёжного парламента при ПОСД.

Более 100 воздушных змеев поднимется в воздух как символ единения и мира. Любой желающий может принять участие в фестивале со своим воздушным змеем.

На площадке будет организовано девять интерактивных спортивных, творческих, патриотических и познавательных локаций, соединённых «Семейным квестом». При входе на фестиваль семье выдадут маршрутный лист, после прохождения которого можно будет принять участие в розыгрыше подарков.

Также гостей и участников фестиваля ждут игровая программа для детей, выступление артистов, яркая фотозона с сюрпризом и, самое главное, массовый запуск воздушных змеев.

Мероприятие пройдёт 27 августа в 12:00 на площадке у Кузнецкого моста (зелёная площадка у Михайловской башни).