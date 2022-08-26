В Пскове ограничат движение на перекрёстке улиц Леона Поземского и Ипподромной
В связи с проведением ремонта дорожного покрытия с 8:00 27 августа до 18:00 28 августа будет ограничено движение автотранспорта на перекрестке улиц Леона Поземского и Ипподромной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Подрядная организация отремонтирует асфальтобетонное покрытые перекрестка в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.
Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда.
При движении просьба обращать особое внимание на требования установленных дорожных знаков.
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