В Пскове ограничат движение на перекрёстке улиц Леона Поземского и Ипподромной

18:23, 26 августа 2022, ПАИ

В связи с проведением ремонта дорожного покрытия с 8:00 27 августа до 18:00 28 августа будет ограничено движение автотранспорта на перекрестке улиц Леона Поземского и Ипподромной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.



Подрядная организация отремонтирует асфальтобетонное покрытые перекрестка в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.



Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда.



При движении просьба обращать особое внимание на требования установленных дорожных знаков.