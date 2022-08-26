Великие Луки подписали соглашение с Сестрорецком

18:55, 26 августа 2022, ПАИ

Сегодня, 26 августа, в краеведческом музее состоялось знаменательное событие в истории двух уникальных городов: Великих Лук и Сестрорецка, –подписание соглашения о сотрудничестве между муниципальными образованиями. Об этом со ссылкой на главу Великих Лук сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».



Торжественную церемонию провели глава Великих Лук Николай Козловский и глава Сестрорецка Андрей Иванов. Участники встречи обменялись памятными подарками.



«Уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве между Великими Луками и Сестрорецком станет ещё одним импульсом к дальнейшему развитию наших городов, началом большой совместной работы, направленной на укрепление их экономического, инвестиционного, туристического потенциала, стабильное динамичное развитие и процветание Сестрорецка и Великих Лук», – сообщил в своих соцсетях Николай Козловский.



Отметим, что наши города роднит имя Петра Первого, поэтому выбор даты подписания соглашения, накануне большого празднования 300-летия со дня рождения великого императора в рамках Дня города Великие Луки, очень символичен.



После подписания соглашения руководители муниципалитета, почётные граждане Великих Лук и гости города на Ловати возложили цветы к памятным местам, связанным с воинской доблестью нашего народа.