Псковичка попросила интернет-критиков не учить её обращаться с лошадьми

20:06, 26 августа 2022, ПАИ

Не так давно в местных социальных сетях появилось видео. На нём хозяйка лошади, которая катает желающих в Детском парке Пскова, бьёт животное кулаком по морде.

«Зря лошадь ее не лягнула в ответку. Желательно в голову», «Ужас! Не дай бог ей иметь детей», «Хочется подойти и ей так же по ее морде втащить», – так пользователи социальных сетей, не жалея выражений, отзывались в адрес псковички. «Комсомольская правда в Пскове» решила разобраться и поговорила с хозяйкой животного.

«Лошадь – это 600 килограммов – не собачка. Ее нужно одергивать, показывать, объяснять. Нужно расставлять приоритеты. Дать «по попе» – не вариант», - сказала псковичка в интервью изданию.



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