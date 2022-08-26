Псковичка попросила интернет-критиков не учить её обращаться с лошадьми
Не так давно в местных социальных сетях появилось видео. На нём хозяйка лошади, которая катает желающих в Детском парке Пскова, бьёт животное кулаком по морде.
«Зря лошадь ее не лягнула в ответку. Желательно в голову», «Ужас! Не дай бог ей иметь детей», «Хочется подойти и ей так же по ее морде втащить», – так пользователи социальных сетей, не жалея выражений, отзывались в адрес псковички. «Комсомольская правда в Пскове» решила разобраться и поговорила с хозяйкой животного.
«Лошадь – это 600 килограммов – не собачка. Ее нужно одергивать, показывать, объяснять. Нужно расставлять приоритеты. Дать «по попе» – не вариант», - сказала псковичка в интервью изданию.
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