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Культура

Опубликована программа ближайших органных концертов в Печорах

Расписание ближайших органных концертов в Печорах. Фото: АфишаПсков

Ближайшие концерты органной и ансамблевой музыки в Лютеранской церкви Святого Петра, исполняется на историческом органе фирмы «Kriisa» (1928 г.). Об этом сообщает «АфишаПсков».

27 августа 2022 года в субботу в 16.30 состоится концерт органной и хоровой музыки.

Исполняют лауреаты международных конкурсов: детский хор «Исток» (руководитель Анжела Зингаренко), Дина Ихина и Денис Маханьков (орган, Печоры –Санкт-Петербург)!

В хоре поют дети 9 – 17 лет. Детский хор «Исток» выступает с концертами в Петербурге, а также гастролирует по России и Европе, принимает участие во многих хоровых конкурсах и фестивалях. В разные годы хор побывал в Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Венгрии, Германии, Австрии, Италии, Испании, Франции, Ирландии. В год пандемии хор участвовал в виртуальных фестивалях в Греции, Мексике, Бразилии, Индонезии.

В 2018 году хор выступил с сольным концертом в Карельской Филармонии (Петразоводск). В 2019 году Детский хор «Исток» участвовал в постановке кантаты К. Орфа «Кармина Бурана» с оркестром и хором Мариинского театра.

В 2017 году коллектив получил 2 золотые медали в номинациях «Духовная музыка а капелла» и «Детский хор» на Европейских хоровых играх и Гран-при наций в Риге (Латвия). В 2018 году хор стал обладателем двух золотых медалей в номинациях «Современная музыка» и «Детский хор», приза за лучшее исполнение произведения итальянского композитора и Гран-при на конкурсе хоров «Music Festa Florencе» во Флоренции (Италия), а также 1 премии на международном конкурсе «Предчувствие Рождества» (Санкт-Петербург). В 2019 году хор получил золотой диплом и 1 приз на международном конкурсе «Canco Mediterrania» (Льорет-де-Мар, Испания). В 2020 году хор получил Гран-при на международном конкурсе «Полифоника» (Санкт-Петербург). В 2021 году хор получил золотой диплом на международном конкурсе молодых исполнителей (США) и на международном хоровом конкурсе «11 World Peace Choral Festival» (Вена, Австрия).

28 августа 2022 года в воскресенье в 16.00 можно будет услышать орган, виолончель и баян.

Наталья Назарова (виолончель, Санкт-Петербург), Алевтина Никитина (баян, Санкт-Петербург), Дина Ихина, Денис Маханьков (орган, Печоры – Санкт-Петербург).

В программе:

М.Таривердиев, А.Петров, А.Шнитке, Д.Шостакович, С.Цинцадзе, Р.Щедрин, Г.Канчели и др.

Концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма от 300 рублей.

Евангелическая Лютеранская церковь Св. Петра. Город Печоры, улица Гагарина, 12А.

Как проехать на автомашине со стороны Изборска: въезжаете в Печоры и двигаетесь по главной улице. Когда на главной улице закончится широкая разделительная полоса, повернуть направо на ул. Гагарина. Церковь будет справа.

Справки по телефону 8911-399-70-96.

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