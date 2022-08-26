Отреставрированы иконы верхнего яруса иконостаса Варваринской церкви
Варваринская церковь – один из сложнейших объектов АНО «Возрождение». Реставраторам удалось сохранить и привести в порядок исторические балки несущих конструкций. Завершение работ планируется на конец сентября, сообщили в автономной некоммерческой организации.
В Санкт-Петербургской Академии имени И. Репина уже отреставрированы иконы верхнего яруса иконостаса.
Церковь святой великомученицы Варвары построена в 1779 году. Находится рядом с храмом Святых сорока мучеников Севастийских, который считался летним и использовался со Страстной седмицы до праздника Покрова.
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