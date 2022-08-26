Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Отреставрированы иконы верхнего яруса иконостаса Варваринской церкви

Интерьеры церкви и иконостас до начала реставрационных работ. Фото: АНО Возрождение

Варваринская церковь – один из сложнейших объектов АНО «Возрождение». Реставраторам удалось сохранить и привести в порядок исторические балки несущих конструкций. Завершение работ планируется на конец сентября, сообщили в автономной некоммерческой организации.

В Санкт-Петербургской Академии имени И. Репина уже отреставрированы иконы верхнего яруса иконостаса.

Церковь святой великомученицы Варвары построена в 1779 году. Находится рядом с храмом Святых сорока мучеников Севастийских, который считался летним и использовался со Страстной седмицы до праздника Покрова. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 августа 2022

Отреставрированы иконы верхнего яруса иконостаса Варваринской церкви
26 августа 2022

На телеканале «Первый Псковский» выходит новый авторский проект «Тема недели»
26 августа 2022

Методический день для специалистов сельских КДУ прошёл в Опочецком районе
26 августа 2022

ФОТОФАКТ В Великих Луках настраивают фонтаны перед праздником
26 августа 2022

Псковичка попросила интернет-критиков не учить её обращаться с лошадьми
26 августа 2022

Великие Луки подписали соглашение с Сестрорецком
26 августа 2022

В Пскове ограничат движение на перекрёстке улиц Леона Поземского и Ипподромной
26 августа 2022

Проект «Гений места» реализуют в библиотеке Острова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...